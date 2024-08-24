Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа подписал законопроект №0285 о ратификации Римского устава, поддержанный Радой на этой неделе.

Об этом говорится в карточке закона.

Римский устав – это международный договор, который стал основой для создания МКС и определил перечень преступлений, которые суд вправе расследовать: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии.

У Украины есть обязательства по ратификации Римского устава в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом (об этом говорится в статье 8). Также это одно из требований для вступления Украины в ЕС.

Теперь Украина стала полноценным участником Международного уголовного суда, что упростит украинцам доступ к специальному Целевому фонду МКС для потерпевших и повысит шансы получить компенсацию для потерпевших от российских преступлений.

Также это позволит защитить украинских военных. То, что устав ратифицировали, не означает создания риска привлечения украинских военных и других граждан к ответственности, потому что МКС уже может это делать — Украина признала его юрисдикцию 21 ноября 2013 года.

К тому же Украина сможет отстаивать свои интересы в МКС, в частности, путем работы в Ассамблее государств-участников МКС, выдвижения своего кандидата на должность судьи и участия в выборе судей и прокурора суда.

Также в тексте закона о ратификации указано, что он вступит в силу после принятия законопроект №11484 о внесении соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Среди прочего должна появиться новая статья 31-1, в которой говорится об ответственности командиров и военных. Соответствующие предложения подали в Раду 15 августа 2024 года.

Справка

Украина подписала соглашение о присоединении к Римскому уставу 20 января 2020 года. Чтобы он вступил в силу, его следовало ратифицировать в Раде. Это решение отложилось до 2024 года, пока 15 августа Владимир Зеленский не внес его на рассмотрение парламентариев.

Римский устав регламентирует работу Международного уголовного суда, имеющего юрисдикцию преследовать лиц, ответственных за наиболее серьезные преступления в соответствии с международным правом: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессивные преступления. На сегодняшний день участницами устава МКС являются 124 страны.

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