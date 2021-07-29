Зеленский подписал закон о развитии института старост: что изменится в громадах

Зеленский подписал закон о развитии института старост: что изменится в громадах

Совет громадны отныне должен учитывать мнение местных жителей перед назначением старости.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в громадах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Закон предусматривает, что перед назначением или увольнением старосты советом громады, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.

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Вхождение старост в состав исполнительных комитетов советов громад уже не является обязательным. Однако они будут иметь право выступать на заседаниях совета, исполкома и т. п. По решению органа местного самоуправления, староста может получить отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.

Документ также регулирует:

порядок создания старостинских округов, в частности для городов, которые не являются административными центрами громад,

утверждения советом громады положений о старостах,

совмещение должности старосты и тому подобное.

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