Зеленский подписал закон о реформе МСЭК: что изменится

В Украине будут созданы новые экспертные команды для оценки функциональности пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11225, направленный на усовершенствование процедур проведения медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно новому закону, с 1 января 2025 г. вместо МСЭК начнут действовать экспертные команды, которые будут оценивать повседневное функционирование человека. Команды будут состоять из практикующих врачей и будут работать в многопрофильных больницах, с возможностью дистанционной работы или выездов к пациентам.

Новая система будет полностью цифровой. Врач сможет отправить дело пациента для оценки в электронном виде, а результаты будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы. Это позволит проводить дальнейшие шаги по реабилитации, оценке работоспособности и назначению государственных выплат, если это необходимо, отмечают в Минздраве.

При этом врачи не будут знать имени пациента до оценки, а пациенты не узнают имен врачей, оценивающих их функциональность, что, по словам Минздрава, будет предотвращать коррупционные соглашения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что изменится с 1 января и будут ли проверять каждую инвалидность.

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