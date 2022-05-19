Зеленский подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы

Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму и в оккупированной части Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что власти помнят о Крыме.

Об этом он заявил в традиционном ночном обращении к украинскому народу в ночь на 19 мая.

"О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944-й год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым", — отметил он.

Глава украинского государства добавил, что специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей. Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства.

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