Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021: на что пойдут дополнительные 40 миллиардов

Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021: на что пойдут дополнительные 40 миллиардов

40 миллиардов дополнительных поступлений в госбюджет будут потрачены на медицину и "социалку".

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 октября.

Об этом сообщает Офис президента.

"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн, Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличили показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн.

В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий — на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили — на 0,75 млрд грн.

"Дополнительные доходы будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. На развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения — 15 млрд грн", — добавили в ОП.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн — на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

1 млрд грн направят на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

Напомним:

15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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