Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ: детали

Закон о национальном сопротивлении позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите территории.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы про основы национального сопротивления и увеличение численности Вооруженных Сил Украины. Ранее он вносил их в парламент как неотложные.

Подписание состоялось во время выступления Зеленского по случаю Дня сил специальных операций (ССО) в Житомирской области 29 июля.

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"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна обороняться, не допустит событий 2014 года, и защита Украины для нас — это наша всенародная дело. Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, внедрение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей ", — отметил Зеленский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала два законопроекты: про основы национального сопротивления и увеличение численности армии.

и Законопроект о национальном сопротивлении, которое является составной частью комплексной обороны государства, предусматривает, что в рамках системы ТО можно создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач движения сопротивления принадлежит Силам специальных операций (ССО) ВСУ, а руководство движением сопротивления осуществлять командующий ССО.

Второй законопроект увеличивает численность Вооруженных сил Украины на 11000 военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления", доводя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек. Увеличение численности ВСУ необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления.

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