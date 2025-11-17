Зеленский подпишет историческое соглашение с Францией: будут ли в нем Rafale

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября должен подписать с Францией новые договоренности о поставках систем противовоздушной обороны, боевых самолетов и ракет. Речь идет не только о дополнительных истребителях Mirage и ракетах Aster 30, но и о возможном 10-летнем стратегическом соглашении о передаче многоцелевых самолетов Rafale.

Об этом сообщает Reuters.

Зеленский прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Визит проходит на фоне роста интенсивности российских ракетных и дроновых атак, а также заявлений Москвы о продвижении в Запорожской области.

«Подготовлено также историческое соглашение с Францией — произойдет значительное усиление нашей боевой авиации, ПВО и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник», — написал президент Украины 16 ноября на платформе X.

В течение нескольких недель стороны обсуждали возможность расширения французской военной поддержки украинской ПВО, несмотря на внутренние политические и бюджетные трудности Франции, которые могут повлиять на объем помощи.

Макрон в прошлом месяце подтвердил намерение передать Украине дополнительные истребители Mirage (сверх предварительно объявленных шести), а также новую партию ракет Aster 30 для систем SAMP/T, уже используемых ВСУ.

Впрочем, по словам двух информированных источников, 17 ноября Киев может получить еще более амбициозные договоренности. Речь идет о возможном 10-летнем стратегическом соглашении в авиационной сфере, которое будет предусматривать передачу Украине многоцелевых истребителей Rafale производства Dassault.

Определенное количество таких самолетов может быть выделено из имеющихся французских запасов, тогда как основная часть предусмотрена в рамках долгосрочной стратегии Украины по формированию парка в 250 боевых самолетов — вместе с американскими F-16 и шведскими Gripen. Обучение пилотов, впрочем, требует значительного времени.

По информации источников, в пакете могут быть и дополнительные комплексы ПВО SAMP/T — как с уже имеющихся складов Франции, так и через новые долгосрочные заказы, в которые войдут ракеты и антидронные системы. Финансовые механизмы таких сделок пока не раскрываются.

В офисе Макрона накануне визита заявили, что цель — «направить французскую оборонную индустрию на поддержку обороны Украины» и «предоставить ей возможность получить системы, необходимые для противодействия российской агрессии».

Утром 17 ноября Зеленский ознакомится с продукцией французских производителей вооружения, среди которых и Dassault, после чего планируется подписание письма о намерениях и контрактов.

Позже состоится отдельный форум с участием украинских и французских компаний, работающих в сфере дронов, чтобы согласовать возможные направления сотрудничества.

К слову, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях со Швецией и компанией SAAB, которые предусматривают авиационный прорыв: Киев настаивает на получении первых истребителей Gripen классов «С» и «D» как можно скорее, ориентировочно в 2026 году. Также Украина рассчитывает на поставку 150 Gripen класса «Е». Важнейшим шагом является подписание меморандума о локализации производства Gripen в Украине, которое планируется начать с 2033 года.