Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых из США: WSJ назвало дату

Келлог сыграл "большую роль" во время визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезного ископаемого с Соединенными Штатами Америки уже сегодня, 22 февраля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Другой собеседник издания, близкий к правительству Украины, сообщил, что "большую роль" в согласовании условий соглашения сыграл спецпредставитель США Кит Келлог. Отмечается, что он якобы наладил доверительные отношения с Зеленским и другими чиновниками во время своего трехдневного визита в Киев.

В свою очередь, 21 февраля президент Зеленский подчеркнул, что украинская и американская группы переговорщиков продолжают работу над проектом соглашения.

"Это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – справедливый результат", — подчеркнул украинский лидер.

Между тем, американский президент Дональд Трамп заявил журналистам вечером 21 февраля, мол, убежден в том, что Киев хочет заключить это соглашение.

Напомним, некоторые страны Европы встревожены последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.

Представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, комментируя переговоры США с агрессорской Россией, говорит, что Кремль не отказывается от своих территориальных целей в Украине. Более того, умиротворение РФ послужит опасным сигналом.

Читайте также: