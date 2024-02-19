Зеленский подпишет соглашение по безопасности с еще одной страной ЕС – СМИ

На сегодняшний день у Украины есть соглашения о гарантиях безопасности с тремя странами.

Украина может подписать следующее двустороннее соглашение по безопасности с Италией.

Об этом сообщает итальянское издание Formiche со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания сообщили, что для подписания соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Италией осталось только доработать последние детали.

Также читайте Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО – Стефанишина

"Нужно лишь доработать последние детали, и тогда Италия, вслед за Великобританией, Францией и Германией, подпишет с Украиной долгосрочное соглашение по безопасности. Это недолго, говорят дипломатические источники, не уточняя возможных дат", – говорится в публикации.

Журналисты предполагают, что подписание соглашения может состояться 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день премьер Италии Джорджия Мэлони созвала встречу лидеров G7, где в этом году председательствует ее государство.

Читайте главные новости дня:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о гарантиях безопасности с лидерами Британии, Германии и Франции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новое соглашение с Францией! Зеленский и Макрон сообщили детали

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров позже сообщил, что соглашения по безопасности с Украиной могут подписать также Дания и Нидерланды.

Читайте также: