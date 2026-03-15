Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия передала Ирану дроны типа «Шахед», которые Тегеран уже использовал для ударов по американским базам и странам Ближнего Востока.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналисту Фариду Закарию.

«Они (россияне — ред.) используют иранские лицензии, вы знаете, что они построили и произвели много дронов. Они передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим использовал эти дроны против американских баз и своих соседей на Ближнем Востоке», — сказал он.

Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что эти иранские дроны содержат российские компоненты.

Ранее уже сообщалось, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Однако у Трампа отрицали помощь Ирана со стороны России, поверив путинским прихвостням «на слово».

Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану.

«У нас есть беспрецедентная огневая мощность, неограниченное количество боеприпасов и много времени — смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47 президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь! — написал вину соцсети.

Иран 12 марта атаковал дронами общую базу французских и курдских сил в городе Махмур в Ираке.

По меньшей мере, шесть военных пострадали, один из них впоследствии умер — это был старший адъютант Арно Фрион.

Также накануне здание Международного финансового центра Дубая (DIFC), одного из ключевых экономических хабов Ближнего Востока, потерпело удар беспилотника. По предварительным данным, за атакой стоит Иран.