Зеленский подтвердил подготовку к новым переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

В субботу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.

«Детально обсудили возможность следующих дипломатических шагов и что именно должно быть обеспечено для переговорного процесса», — сказал он.

Реклама

Кроме того, во время разговора с министром обороны президент поставил конкретные задачи по обмену пленными.

«Мы работаем, чтобы вернуть и всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть», — подчеркнул он.

Зеленский выразил надежду, что российская сторона выполнит свою часть этих гуманитарных обязательств «так, как договаривались».

Ранее в разговоре с журналистами украинский президент отметил, что дальнейший диалог с Россией будет зависеть от того, как пройдет процесс обмена пленными

Реклама

Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня