Зеленский подтвердил участие Украины в саммите НАТО

Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в Анкаре.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Украины на саммите НАТО, проведение которого запланировано в Анкаре (Турция) 7-8 июля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«О саммите НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто пока рано говорить», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве в воскресенье.

Напомним, Турция примет саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщила штаб-квартира Североатлантического альянса.

«Заседание состоится под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», — говорится в сообщении.

