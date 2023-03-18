Зеленский подвел итоги недели: оружие, фронт и новые решения для активных действий Украины

Президент вновь отметил защитников в Донецкой области, тех, кто "минусирует" врага больше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эта неделя принесла хорошие оружейные результаты, проинформировал о разговоре с США в оборонном формате и высказался о фронте.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 18 марта.

Оружие

Так, президент отметил, что неделя принесла хорошие оружейные результаты для противостояния Украины российской агрессии. В частности, состоялось очередное заседание "Рамштайна".

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"Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, от Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии. Есть очень нужное решение относительно "Арчеров" – большое спасибо Швеции. Решение по МиГам – большое спасибо Словакии. Продолжают мощно помогать Польша, Литва, Британия, Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие", – проинформировал Зеленский.

Переговоры с США

Он также рассказал, что состоялся разговор между Украиной и США в расширенном оборонном формате.

"Со стороны Украины были министр обороны, главком, командующие оперативными направлениями – это генералы Сырский и Тарновский, командующий Воздушными силами, руководитель Офиса. Я присоединился к этому разговору. Наша цель очевидна – это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способной проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность. Эти решения будут", – заверил президент.

"Есть только один субъект, который разрушает жизнь — это Россия. Есть только один способ защитить жизнь — надо выгнать российскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", — подчеркнул глава государства.

Фронт

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов Воздушных сил, летчиков, зенитчиков, которые сбивают вражеские дроны и ракеты.

"Я благодарю каждое наше подразделение сил обороны и безопасности, которые отвечают оккупанту на его удары по нашим городам. Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Херсон, Запорожье, Сумщина и Черниговщина – за каждый наш регион, страдающий от российского террора, оккупант ощутимо заплатит своими потерями", – заявил президент.

Он снова отметил защитников на Донетчине, тех, кто "минусирует" врага больше всего.

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"Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины 11-го пограничного отряда, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады и 74-й спасибо вам, воины!" – сказал глава государства.

Особенно Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто защищает ежедневно Бахмут.

"Бои именно там, именно в этих частях Донбасса – Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка – позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли", – подчеркнул украинский лидер.

Обращение Зеленского за 18 марта: есть только один субъект, который разрушает жизнь

Напомним, представители Украины на онлайн-встрече с представителями США накануне обсудили дальнейшее предоставление Киеву необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов для ВСУ. Украинцы также проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боях на самых сложных направлениях и о насущных нуждах армии.

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