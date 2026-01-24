Зеленский подвел итоги переговоров в Абу-Даби и сделал важный анонс

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский официально прокомментировал прошедшие два дня переговоры между Украиной, США и Россией в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это был первый подобный формат за долгое время, в который были привлечены не только дипломаты, но и военные руководители всех трех сторон.

Главные темы: окончание войны и контроль США

По словам Зеленского, фокус был на "возможных параметрах окончания войны".

Важный нюанс: обсуждалась необходимость жесткого наблюдения за соблюдением условий мира со стороны США.

«Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — подчеркнул президент.

Американская сторона подняла вопрос о том, какие обстоятельства безопасности необходимы для утверждения этих параметров.

Что дальше

По итогам встречи представители армий определили список технических вопросов для следующего раунда. Теперь все делегации возвращаются домой, чтобы согласовать дальнейшие шаги с лидерами государств.

Президент анонсировал, если стороны будут готовы двигаться дальше, а Украина свою готовность подтвердила, новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе .

Зеленский также поблагодарил президента ОАЭ за посредничество и готовность и дальше предоставлять площадку для диалога.

Напомним, Портников назвал встречу в ОАЭ «ложными переговорами» . Он объяснил, почему это лишь дипломатическая игра, чтобы не разгневать Трампа.