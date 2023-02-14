Зеленский подвел итоги "Рамштайна": больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов

Президент сказал, что значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о военной помощи, которую получит государство по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля. Глава государства обратил внимание, что не все можно сообщать публично.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня – день очередного "Рамштайна", встречи группы военной поддержки Украины. 54 государства-партнера. Уже девятая такая встреча. Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждены партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных", – сообщил президент.

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Он добавил, что в этот день на заседании звучало – Ukraine must be successful (Украина должна быть успешной).

"Конечно, далеко не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями заседания контактной группы. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло, и чтобы это произошло как можно скорее.

Глава государства также обратил внимание на то, что Кремль пытается выжать из России весь возможный потенциал агрессии.

"Они спешат. Потому что знают, что мир все равно сильнее, но требует времени, чтобы сплотить свою силу. Поэтому скорость – это очень важно. Скорость во всем. В принятии решений. В реализации решений. В снабжении. В учебе. Скорость спасает жизнь людей, скорость возвращает безопасность", – объяснил президент.

Напомним, по итогам заседания девятого заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Италия и Франция передадут Украине новые системы ПВО SAMP/T.

В то же время Норвегия объявила, что передаст Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения.

По словам Остина, Leopard 2 Украине передаст целая группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Греция выделила для Украины боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1.

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