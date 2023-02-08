Зеленский подытожил визит в Британию: мощное количество бронетехники и поставки дальнобойного оружия

Президент убежден, что Украина вместе с Британией пройдет "весь путь к нашей совместной победе".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в Великобританию 8 февраля согласовал с премьером страны Риши Сунаком мощное количество бронетехники и поставки дальнобойного оружия.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала главы государства.

Так, в заявлении указано, что этот день Зеленский начал с оборонных вопросов в разговоре с Сунаком, продлил день оборонными вопросами в обращении к британскому парламенту и завершает день тоже оборонными вопросами.

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"Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании. Согласовали мощное количество бронированной техники и поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов", – говорится в заявлении президента Украины.

"Я считаю, что это наш четкий сигнал — Украины и Великобритании — что мы вместе не только идем, но и пройдем весь путь к нашей общей победе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время выступления в британском парламенте Зеленский призвал передать Украине истребители. Как сообщил представитель премьера Британии, в правительстве рассматривают возможность предоставления Украине истребителей, однако решение будет принято не скоро.

В то же время, Сунак пообещал усиление системы ПВО Украины в ближайшие недели и сообщил, что продолжаются обсуждения о предоставлении государству дальнобойных ракет, необходимых для решающей победы на поле боя.

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