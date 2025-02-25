Зеленский поедет к Трампу подписывать соглашение о полезных ископаемых — FT

Визит может состояться в ближайшие недели или даже дни.

После согласования соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США президент Владимир Зеленский посетит Вашингтон, чтобы вместе с американским президентом Дональдом Трампом подписать документ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, имена которых не называются.

По словам собеседников издания, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Они также сообщили, что визит Зеленского в Белый дом для церемонии подписания соглашения с Трампом может состояться в ближайшие недели.

"Это будет возможность для президента обсудить общую картину. А затем после этого мы сможем думать о следующих шагах", – сказал один из чиновников.

По информации AFP, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной может состояться в Вашингтоне уже в пятницу, 28 февраля.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", — рассказал анонимный украинский чиновник.

Напомним, Украина и США предварительно утвердили соглашение о полезных ископаемых. Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Согласно ему, США и Украина создадут Инвестиционный фонд реконструкции.

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