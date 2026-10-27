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Категория
Политика
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Зеленский поедет в Москву?: помощник Путина намекнул на возможную встречу лидеров двух стран

Кремль заявил о возможности визита Зеленского в Москву. По словам Ушакова, Путин пообещал обеспечить безопасность украинскому президенту.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / © ТСН

Владимир Путин якобы готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что в случае такого визита украинскому лидеру обеспечат «все условия», в том числе безопасность.

Об этом сообщают российские пропагандитские СМИ.

Что заявил Ушаков о возможной встрече Зеленского с Путиным

По словам Ушакова, Путин поднял тему возможного визита Зеленского в Москву во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Путин заявил Стуббу и Стере, что Зеленскому в случае приезда в Москву будут обеспечены все условия, в том числе безопасность», — сообщил помощник главы Кремля.

При этом Ушаков дал понять, что Москва не рассматривает встречу Путина и Зеленского как ближайший этап переговоров. По его словам, такой контакт должен состояться только после завершения переговорного процесса.

«Контакт на уровне руководителей РФ и Украины имеет смысл после завершения переговорного процесса для подписания документов», — отметил Ушаков.

Переговоры Украины, США и России — что известно о новой встрече

Напомним, сегодня, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным. Одной из тем стали дипломатические усилия по завершению войны России против Украины и подготовке нового раунда переговоров.

После разговора с Путиным Стубб и Стере позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировали его о результатах контакта с российской стороной.

В Офисе президента сообщили, что европейские лидеры во время разговора с Путиным отметили необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности, относительно украинской энергетики и инфраструктуры.

«Алекс и Йонас четко заявили российскому руководству, что нужны реальные деэскалационные шаги относительно нашей энергетики и инфраструктуры», — сообщил Зеленский.

Речь также шла о возобновлении трехсторонних переговоров Украины, США и России. Новый раунд планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что Москва готова возобновить переговоры после 4 ноября. По его словам, речь идет о предварительном этапе, поэтому ожидать конкретных финальных решений от этой встречи не стоит.

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