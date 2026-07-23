Зеленский поедет в США и заинтриговал заявлением о "нескольких планах" окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшую неделю. По его словам, у Вашингтона есть несколько наработок и планов по окончании войны, которыми он планирует поделиться с украинской стороной.

Об этом глава государства сказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Президент Украины рассказал о своем разговоре со спецпосланниками президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне.

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«Вчера был разговор с Джаредом и Уиткоффом, был Буданов, Кислица, Умеров. Проговаривали возможности встречи и несколько наработок от США по окончании войны, несколько планов. Они поделятся с нами этими идеями. У нас будет встреча, они хотят поделиться и с нами, и с русскими», — заявил Зеленский.

По его словам, неизвестно, когда именно состоится эта встреча.

«Когда эта встреча — я пока не знаю. Скорее всего, встреча будет в США. Нас пригласили», — сказал президент.

Зеленский добавил, что сейчас рассматривается несколько дат. Окончательное решение должно быть принято после согласования графиков всех участников. Он предположил, что встреча может состояться в ближайшие дни или в течение недели.

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Отдельно президент прокомментировал ситуацию с лицензиями на производство ракет для систем Patriot, которые Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине.

«По Patriot. Я уже попросил, чтобы у нас была встреча с производителями и с политиками, оказывающими влияние на решения. Мы видим положительное решение от администрации, но необходим следующий шаг», — подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в США — что еще известно

Напомним, накануне ТСН стало известно, что Зеленский в июле планирует визит в США для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма 28 июля и обсуждения мирного трека. Также Офис президента прорабатывает возможность двусторонней встречи с Трампом, хотя окончательного подтверждения поездки и аудиенции пока нет.

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