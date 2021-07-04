Зеленский поехал к морю в Одессу — поздравлять военных моряков с профессиональным праздником

Зеленский поехал к морю в Одессу — поздравлять военных моряков с профессиональным праздником

Президент подчеркнул, что "сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины".

Сегодня, 4 июля, — День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Главные торжества состоялись в Одессе возле Черного моря, куда с рабочей поездкой поехал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины. Всегда. А особенно во времена российской агрессии боеспособные Военно-морские силы являются одной из главных составляющих обороноспособности и безопасности Украины", — сказал Зеленский и поздравил военных моряков с их профессиональным праздником.

Торжества также посетила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Владимир Зеленский участвует в торжественных мероприятиях в рамках празднования Дня ВМС Украины. Владимир Зеленский участвует в торжественных мероприятиях в рамках празднования Дня ВМС Украины. Опубликовано Офис Президента Украины Субботе, 3 июля 2021

Отметим, что сегодня также празднует 6-летие со дня создания Национальная полиция Украины.

Тем временем украинская разведка сообщает, что Россия вывела в море весь состав Черноморского флота, чтобы следить за международными военными учениями "Си Бриз — 2021", которые происходят на Черном море возле Одессы.

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