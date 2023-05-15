Зеленский поездом возвращается домой с новыми оборонными пакетами: обращение президента

Президент Владимир Зеленский вечером 15 мая, возвращаясь из большого европейского турне, традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Зеленский отметил, что возвращается из большого европейского турне домой с новыми оборонными пакетами.

Он уточнил, что во время своих визитов скоординировал позиции с союзниками перед G7 и саммитом НАТО в Вильнюсе.

"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно", — подчеркнул Зеленский.

"Италия – хорошие переговоры с Джорджей, госпожой премьер-министром. Встреча с понтификом, достаточно обнадеживающая. Встреча с президентом Италии.

Германия – президент Штайнмайер, встреча с господином канцлером Олафом Шольцом – особенно содержательно для нашей обороны.

Кроме Берлина, посетили также Аахен. Был на военной базе, осмотрел "Леопарды", осмотрел "Мардеры", поблагодарил наших воинов, которые тренируются на немецкой технике", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что от имени украинского народа получил в Аахене весомое европейское отличие имени Карла Великого. Он отметил, что впервые в зале, где чествуют лауреатов, звучал украинский язык – в речи. Президент убежден, что украинский будет одним из официальных языков Европейского Союза.

"Франция – встреча с господином президентом Макроном, длительные, полезные переговоры. Есть новый военный пакет. Мощный. Есть новые политические договоренности.

Великобритания – встреча с Риши, господином премьер-министром Сунаком. Оборона и очень важное британское лидерство в военных коалициях.

Благодарю Италию за помощь в защите жизни наших людей – от защиты неба до подготовки полноценного восстановления Украины после боевых действий.

Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет – 2 миллиарда 700 миллионов евро. Системы ПВО «Айрис» разных модификаций, ракеты к ним – много, пушки, снаряды, бронетехника…

Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно – для этого 11 миллиардов евро, сугубо на оборону. Плюс Германия принимает участие в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту.

Благодарю Францию новые возможности для наших воинов в противодействии российскому террору, и сейчас еще не время говорить о деталях. Спасибо за дополнительную технику, за дополнительную бронетехнику. За помощь в консолидации партнеров.

Спасибо Британии за договоренность об обучении наших пилотов. Создаем коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. Британия – да, Польша – да, и я уверен: подключится Франция, другие партнеры. Мы продолжаем работать и над коалицией истребителей, двигаемся активно. Конечно, спасибо Британии за long-range возможности для наших воинов, за дальнобойность", – подытожил глава государства.

Напомним, накануне украинский президент посетил Францию и Германию, до этого — Италию и Ватикан. Сегодня, 15 мая, Владимир Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему президент Зеленский избрал именно эти страны для международных визитов.

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