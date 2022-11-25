Зеленский поговорил по телефону с фон дер Ляйен: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября, по телефону поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

По его словам, политики обсудили "зерновую инициативу" и новые ограничения против агрессора России. Президент подчеркнул, что лимит цен на российскую нефть должен быть действенным.

Поблагодарил за масштабную финансовую помощь от ЕС и начатую работу над девятым санкционным пакетом", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для возобновления электро- и теплоснабжения. По ее словам, ЕС готовит доставку в Украину крупных пакетов финансовой помощи от стран-членов блока и резервов комиссии.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли впервые находится с визитом в Украине. Сегодня, 25 ноября, он встретился с руководством Украины. Известно, что британское должностное лицо представит пакет поддержки на три миллиона фунтов, предусматривающий средства на реконструкцию школ, карет скорой помощи, помощь жертвам сексуального насилия.

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