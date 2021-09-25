Зеленский поговорил по телефону с президентом Египта: о чем они разговаривали

Зеленский поговорил по телефону с президентом Египта: о чем они разговаривали

Руководители государств поговорили о дальнейшем сотрудничестве.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси. В частности, руководители государств поговорили о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Так, Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Он "подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет".

"Со своей стороны Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах. С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседание Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел", — говорится в сообщении.

Президент Египта так же отметил позитивное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся в Египте.

"Отдельно президенты обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины подчеркнул, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Зеленский проинформировал президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы и пригласил его посетить Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии.

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