Зеленский поговорил по телефону с Сунаком: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По словам президента, он рассказал британскому премьеру о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

"Мы должны защитить Одессу", — подчеркнул он.

Политики обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонные потребности Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО "для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы".

"Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, ранее Сунак заявлял, что гарантии безопасности для Украины не должны заменить членство в НАТО. Так, британский премьер приветствовал отмену плана ПДЧ для вступления Украины в НАТО.

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