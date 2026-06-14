Зеленский поговорил по телефону с Трампом и заинтриговал заявлением: что известно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

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В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего лидеры обсудили то, что «может помочь приблизить мир сейчас».

Об этом сообщили СМИ, а затем разговор подтвердил и сам глава государства.

Зеленский назвал разговор «прекрасным» и сообщил, что он поздравил коллегу с днем рождения, а также «достаточно подробно обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир».

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«Я пожелал Президенту Трампа успехов, прежде всего, в его усилиях по завершению войны России против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin’ов до Patriots', — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, он проинформировал Трампа о последних событиях в поле боя и об укреплении украинских позиций.

«Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь», — добавил Зеленский.

Разговор Зеленского и Трампа — детали

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило о переговорах, во время которых Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения. Заметим, что лидеру американцев сегодня исполнилось 80 лет. Кроме того, президенты обсудили идеи по дальнейшим переговорам и другие важные темы. По словам собеседника издания, разговор был «нормальным» и содержательным.

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Позже советник украинского президента Дмитрий Литвин подтвердил, что разговор между главами двух государств действительно состоялся. По его словам, они говорили «достаточно содержательно» около 35 минут.

Лидеры края — «Говорили обо всем: от поздравления с днем рождения до дипломатии и войны/мира», — добавил представитель ОП и подчеркнул, что более подробная информация будет впоследствии.

Встреча президентов на G7

Издание 24 Ore со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что Трамп встретится с Зеленским на саммите G7, который пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. По данным источника, глава Белого дома присоединится к рабочей встрече с участием президента Украины, но отдельные двусторонние переговоры не предусмотрены.

Между тем, «Суспільне» сообщило, что саммит Группы семи станет площадкой для обсуждения потеционных мирных переговоров о войне РФ против Украины. Сейчас самый реалистичный формат — Украина, Россия, США и Европа.

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Дата публикации 12:54, 12.06.26 Количество просмотров 13 Экстренное заявление Трампа! Сделка уже в эти выходные?!

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