Зеленский поговорил с Алиевым на фоне гибели азербайджанцев в РФ: что обсудили лидеры

Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого поблагодарил за поддержку украинского государства, народа и территориальную целостность.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

Зеленский также заверил в твердой поддержке Азербайджана со стороны Украины, в частности, в ситуации, когда Россия "издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике".

Реклама

Президент выразил соболезнования по поводу убийства братьев Сафаровых на территории РФ и отметил необходимость установить все обстоятельства и достичь справедливости.

"У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, в сфере энергетики и гуманитарного сотрудничества. Была достигнута договоренность о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам Зеленского, чиновники Украины и Азербайджана активизируют работу по этому направлению.

Обострение между Азербайджаном и РФ: коротко

Российские медиа сообщили, что 27 июня в Свердловской области задержали более 50 уроженцев Азербайджана . Часть из них впоследствии была отпущена после проведения следственных действий. Задержание, по данным российских источников, связано с делом об убийстве, которое произошло еще в 2001 году. Сообщается, что двое задержанных скончались.

Реклама

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность по поводу рейдов. По словам азербайджанских дипломатов, в результате этих обысков погибли несколько азербайджанцев, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а еще девять — задержали.

"Мы ожидаем от российской стороны немедленного и прозрачного расследования, а также наказания виновных в этом недопустимом акте насилия", - отметили в ведомстве.

Из-за вышеупомянутых действий, которые, по версии Баку, носили "этнически мотивированный и насильственный характер", Азербайджан полностью отменил проведение российских культурных мероприятий на своей территории как организованных государственными, так и частными структурами.

Позже азербайджанская полиция задержала двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в редакции пропагандистского агентства Sputnik в Баку.

Реклама

Этот инцидент произошел после того, как в феврале Азербайджан приостановил деятельность Sputnik Азербайджана. Решение имело целью обеспечить паритет в присутствии государственных СМИ: количество журналистов агентства в Баку должно было соответствовать числу представителей азербайджанского агентства АЗЕРТАДЖ в России. Впрочем, редакция Sputnik продолжала работать, игнорируя распоряжение властей.