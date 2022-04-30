Зеленский поговорил с Джонсоном: какие темы затронули

Президент Украины Владимир Зеленский провел 30 апреля телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации в заблокированном Мариуполе.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", – говорится в сообщении украинского президента.

Напомним, в этот же день Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном оборонное сотрудничество между государствами.

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