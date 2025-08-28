Зеленский поговорил с Эрдоганом: как Турция поможет в обеспечении безопасности

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сегодня, 28 августа, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

«Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уходит от этого и продолжает войну», — отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что во время массированного обстрела РФ были удары по турецкому предприятию и по посольству Азербайджана.

«Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление — санкциями, пошлинами, политическим давлением. Рассчитываем на сильные шаги», — сказал он.

Кроме того, стороны говорили о гарантиях безопасности Украины. Президент Эрдоган сообщил, что вовлекает в процесс своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море.

