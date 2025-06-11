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Зеленский поговорил с европейским лидером, который "не предает Россию"
Украинский президент выразил благодарность Александру Вучичу за участие в саммите в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем, который был участником саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Сербский лидер был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию этого собрания, чтобы «не предать Россию».
Между тем украинский президент выразил благодарность Александру Вучичу за участие в саммите.
«Президент [Сербии] посещает Украину впервые, и это действительно важно — быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами», — подчеркнул Зеленский.
Лидеры обсудили взаимную поддержку на пути в ЕС, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.
«Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты», — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что ценит поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова восстановить один-два украинских города или региона.