Зеленский поговорил с европейским лидером, который "не предает Россию"

Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем, который был участником саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Сербский лидер был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию этого собрания, чтобы «не предать Россию».

Между тем украинский президент выразил благодарность Александру Вучичу за участие в саммите.

«Президент [Сербии] посещает Украину впервые, и это действительно важно — быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами», — подчеркнул Зеленский.

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Лидеры обсудили взаимную поддержку на пути в ЕС, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.

«Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ценит поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова восстановить один-два украинских города или региона.

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