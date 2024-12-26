Зеленский поговорил с главой "братской" в РФ страны: поблагодарил за финансовую поддержку

Президент Вучич в свою очередь поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 декабря, провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом оба лидера сообщили в соцсетях.

Зеленский заявил, что они обсудили развитие отношений между нашими странами. Он поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку.

"Скоординировали наши усилия на совместном пути в ЕС. В начале этой недели я принял верительные грамоты у нового посла Сербии. Верю, что возобновление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", – сказал Зеленский.

Президент Вучич в свою очередь поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир.

"Содержательный и добрый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Недавно Сербия возобновила свое посольство в Киеве, надеясь, что его работа будет способствовать улучшению отношений. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем", – сообщил глава Сербии.

Напомним, президента Вучича в Европе часто обвиняют в попытке "усидеть на двух стульях". Сербия до сих пор не ввела санкции против России, и пытается поддерживать с ней отношения, в то же время не ссориться с Западом.

ТСН.ua писал, почему многие сербы традиционно и исторически имеют пророссийские настроения. В частности, многие сербские наемники воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

Недавно сербские СМИ отметили, что Вучич впервые не поздравил Путина с днем ​​рождения 7 октября. Тем не менее, 20 октября президент Сербии побеседовал с Путиным впервые с начала полномасштабной войны.

Ранее Financial Times сообщало, что "братская" к России Сербия тайно снабжает Украину боеприпасами.

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