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Зеленский поговорил с госсекретарем Блинкеном перед разговором Байдена и Путина

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Зеленский поговорил с госсекретарем Блинкеном перед разговором Байдена и Путина

Офис Президента Украины

Разговаривали, в частности, об агрессии РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед завтрашними переговорами лидера США Джо Байдена и президента Владимира Путина.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

"Согласованные позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать совместные и согласованные действия. Благодарны стратегическим партнерам и союзникам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в Белом доме, после переговоров с президентом Владимиром Путиным, глава США Джо Байден проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, защищенной видеосвязью. Начнутся переговоры около 18:00 по московскому времени (ред. – 17:00 по Киеву). Как пишут российские СМИ, все общение будет закрыто.

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