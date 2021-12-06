Зеленский поговорил с госсекретарем Блинкеном перед разговором Байдена и Путина

Разговаривали, в частности, об агрессии РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед завтрашними переговорами лидера США Джо Байдена и президента Владимира Путина.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.
"Согласованные позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать совместные и согласованные действия. Благодарны стратегическим партнерам и союзникам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — написал Зеленский.
Ужесточенные позиции с @SecBlinken перед телефоном conversation of Presidents Biden and Putin. Уровни на продолжение joint & concerted action. Великолепные для стратегических партнеров и людей для признанного содействия нашей задушевности и territorial integrity. Nothing about without– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 6, 2021
Как сообщалось ранее в Белом доме, после переговоров с президентом Владимиром Путиным, глава США Джо Байден проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Напомним, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, защищенной видеосвязью. Начнутся переговоры около 18:00 по московскому времени (ред. – 17:00 по Киеву). Как пишут российские СМИ, все общение будет закрыто.
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