Зеленский поговорил с лидером меньшинства в Палате представителей – подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Гакимом Джеффрисом. Президент, в частности, поблагодарил за его личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство Президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также рассказал о неотложной потребности в усилении противовоздушной обороны Украины системами Patriot для защиты украинских городов и громад, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Напомним, Зеленский назвал количество систем Patriot, которые нужны Украине для защиты.

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