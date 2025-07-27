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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский поговорил с Макроном: что договорились о ПВО и "Миражах"

Зеленский обсудил с Макроном усиление украинской ПВО и тренировку украинских пилотов на французских истребителях Mirage.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном оборонные нужды Украины.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

Прежде говорилось об укреплении украинской ПВО. Лидеры обсудили поставки дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.

ЗРК Crotale / © defence-ua.com

ЗРК Crotale / © defence-ua.com

SAMP/T / © Украинский милитарный портал

SAMP/T / © Украинский милитарный портал

Кроме того, речь шла о финансировании производства украинских дронов всех типов. Макрон заверил, что Франция готова с этим помогать.

Также Зеленский обсудил с Макроном тренировку украинских пилотов на французских истребителях Mirage.

«Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов», — поблагодарил он.

Ранее мы писали, что ремонт американского оружия и техники будет теперь оплачивать Украина.

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