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Зеленский поговорил с Макроном: что договорились о ПВО и "Миражах"
Зеленский обсудил с Макроном усиление украинской ПВО и тренировку украинских пилотов на французских истребителях Mirage.
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном оборонные нужды Украины.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях.
Прежде говорилось об укреплении украинской ПВО. Лидеры обсудили поставки дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.
Кроме того, речь шла о финансировании производства украинских дронов всех типов. Макрон заверил, что Франция готова с этим помогать.
Также Зеленский обсудил с Макроном тренировку украинских пилотов на французских истребителях Mirage.
«Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов», — поблагодарил он.
Ранее мы писали, что ремонт американского оружия и техники будет теперь оплачивать Украина.