Зеленский поговорил с Макроном: что договорились о ПВО и "Миражах"

Зеленский и Макрон / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном оборонные нужды Украины.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

Прежде говорилось об укреплении украинской ПВО. Лидеры обсудили поставки дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.

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ЗРК Crotale / © defence-ua.com

SAMP/T / © Украинский милитарный портал

Кроме того, речь шла о финансировании производства украинских дронов всех типов. Макрон заверил, что Франция готова с этим помогать.

Также Зеленский обсудил с Макроном тренировку украинских пилотов на французских истребителях Mirage.

«Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов», — поблагодарил он.

Ранее мы писали, что ремонт американского оружия и техники будет теперь оплачивать Украина.

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