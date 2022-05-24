Зеленский поговорил с Мишелем и Трюдо: о чем договорились

Зеленский поговорил с Мишелем и Трюдо: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал 24 мая с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Канады Джастином Трюдо. Главная тема разговоров – война.

Глава государства анонсировал в конце недели важное заседание Европейского совета.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В конце мая состоится важное заседание Европейского совета, посвященное вопросам помощи Украине. Поэтому скоординировали позиции. В том числе и по усилению санкций против России", — рассказал президент.

Что касается разговора с Трюдо, то, по словам Зеленского, говорили прежде всего об оборонной поддержке Украины.

"О дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении нашему государству всего объема помощи, в том числе финансовой, которая так необходима, чтобы преодолеть оккупантов", — добавил глава государства.

"Срок, которого не предусматривали ведущие разведки мира" - обращение Зеленского на 3-й месяц войны

Напомним, Зеленский поблагодарил всех партнеров, присылающих Украине оружие. Впрочем, страна все еще нуждается в тяжелом вооружении.

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