Зеленский поговорил с Орбаном: о чем договорились

Зеленский поговорил с Орбаном: о чем договорились

Стороны договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом украинский лидер сообщил в сети.

"Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией в безопасности в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, в этот же день ранее президент Украины провел разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, главной темой которого было признание Россией "независимости" ОРДЛО.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании якобы независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые там находятся еще с 2014 года.

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