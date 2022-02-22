Зеленский поговорил с Орбаном: о чем договорились

Стороны договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом украинский лидер сообщил в сети.
"Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией в безопасности в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", – говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, в этот же день ранее президент Украины провел разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, главной темой которого было признание Россией "независимости" ОРДЛО.
Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании якобы независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые там находятся еще с 2014 года.
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