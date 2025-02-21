Зеленский поговорил с президентом Чехии: что обсуждали лидеры

По словам Зеленского, Европа должна иметь единый голос, чтобы добиться справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству и совместным планам.

Об этом написал Владимир Зеленский в Telegram.

Отдельно стороны обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов и новое предложение Чехии по поддержке Украины.

"Высоко ценим то, что даже в эти сложные времена чешский народ стоит бок о бок с Украиной. Спасибо за поддержку!" – отметил Зеленский.

Чехия — один из активных партнеров Украины в сфере военной помощи. Страна неоднократно поставляла оружие, боеприпасы и другую поддержку для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече представителя президента Соединенных Штатов Америки генерала Келлога с главкомом Александром Сырским.

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