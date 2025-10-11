Зеленский поговорил с Трампом: "Есть хорошие варианты"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что разговор получился очень продуктивным и сообщил детали у себя в Telegram.

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, то точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», — отметил он.

Зеленский проинформировал Трампа о российских ударах по энергетике Украины.

«Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи как реально усилить нас», — отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что переговоры с РФ можно обеспечить только силой.

«Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!» — подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обратился к США после массированной атаки РФ по энергетике Украины. Лидер Украины считает, что именно Штаты должны повлиять на кремлевского диктатора Владимира Путина.