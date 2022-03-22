Зеленский поговорил с Трюдо: одна из тем – гарантии безопасности для Украины

Зеленский поговорил с Трюдо: одна из тем – гарантии безопасности для Украины

Президент рассказал, как российская армия обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 22 марта переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны, в частности, говорили о последних обстрелах российскими войсками гражданской инфраструктуры.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

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"Провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, прежде всего в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно!" – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Трюдо улетит в Бельгию, чтобы привлечь лидеров ЕС, НАТО и G7 к поддержанию согласованной реакции на российское вторжение в Украину.