Зеленский поговорил с Вучичем: о чем договорились

Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудили вопросы европейской интеграции, безопасности в регионе и дальнейшее сотрудничество.

Об этом глава украинского государства сообщил в своем обращении в Telegram.

По словам Зеленского, стороны предметно обсудили процесс евроинтеграции Украины и Сербии.

«Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что лидеры обсудили международную повестку дня на ближайшее время и договорились поддерживать контакт, а также координировать свои дальнейшие действия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз может заключить с Сербией долгосрочный контракт на закупку боеприпасов, которые потом могут передать Украинедля защиты от российской агрессии.