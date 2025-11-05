- Дата публикации
Зеленский поговорил с Вучичем: о чем договорились
Состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Александром Вучичем.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудили вопросы европейской интеграции, безопасности в регионе и дальнейшее сотрудничество.
Об этом глава украинского государства сообщил в своем обращении в Telegram.
По словам Зеленского, стороны предметно обсудили процесс евроинтеграции Украины и Сербии.
«Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — отметил президент Украины.
Кроме того, Зеленский сообщил, что лидеры обсудили международную повестку дня на ближайшее время и договорились поддерживать контакт, а также координировать свои дальнейшие действия.
Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз может заключить с Сербией долгосрочный контракт на закупку боеприпасов, которые потом могут передать Украинедля защиты от российской агрессии.