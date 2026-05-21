Зеленский поговорил со Стармером: о чем пообщались
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого стороны обсудили дипломатические шаги по войне РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером .
Об этом информирует сайт президента .
В ходе переговоров стороны обсудили координацию позиций на дипломатическом направлении по поводу российско-украинской войны.
Как сообщили в Офисе президента, Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку Украины и помощь в защите жизни украинцев.
Также лидеры договорились активизировать содержательную дипломатию вокруг войны РФ против Украины и согласовали дальнейшие контакты.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Стармера на фоне войны в Иране.