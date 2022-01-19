Зеленский поговорил со Столтенбергом: двери НАТО для Украины открыты

Генсек НАТО выразил решительную поддержку Украине перед российской агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает украинский президент на своей странице в Twitter.

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В ходе разговора Зеленский и генсек НАТО обсудили возможное участие Украины в июньском саммите Альянса. Глава Украины отметил, что "двери НАТО для Украины открыты".

"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем. Политика открытых дверей остается неизменной", — написал Зеленский.

В свою очередь, Столтенберг во время беседы выразил решительную поддержку Украине перед российской агрессией и что НАТО готова к дальнейшему диалогу с Россией. Кроме того, он призвал РФ немедленно отвести войска от украинских границ.

" Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", — написал на своей странице в Twitter генсек.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express # NATO 's сильный поддержку #Ukraine в face of #Russia threat. Allies call на Россия к де-escalate immediately. Мы готовы к оживлению в further dialogue w/Russia but won't compromise on key principles. – Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022

Напомним, НАТО вскоре пришлет свои письменные предложения в ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Предложения Североатлантического союза предусматривают серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам прозрачности.

Следует отметить, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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