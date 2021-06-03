Зеленский похвастался, что уже несколько стран заказали концепт "Дії"

В украинском опыте перевода государственных услуг в онлайн заинтересовались уже несколько стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже несколько стран заказывают в Украине концепт портала государственных услуг "Дія".

Об этом он рассказал 3 июня во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", — заявил Зеленский.

Напомним, уже с 17 мая украинцам стали доступны более 30 сервисов в смартфоне. Так, на портале или в приложении "Дія", в частности, можно изменить место регистрации, открыть ЧП, поставить цифровую подпись. О том, как будут работать новые услуги рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. ТСН.ua собрал в одном материале все самое главное.

Украина стала первой в мире страной, которая запустила цифровые паспорта и стала четвертой страной в Европе, которая запустила цифровые водительские удостоверения и электронный технический паспорт. Портал "Дія" включает в себя все электронные услуги, которые сегодня существуют в государстве и каждая новая услуга добавляется именно на этот портал.

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