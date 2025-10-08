Зеленский похвастался результатами в уничтожении российской ПВО и согласовал новые операции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по работе Службы безопасности Украины и поделился результатами боевых операций против российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

«Хороший доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Подробно обсудили боевую работу службы. Спасибо всем задействованным воинам», — отметил Зеленский.

По словам руководителя СБУ, Василия Малюка, особенно эффективными являются украинские дальнобойные ракеты-дроны. Они демонстрируют высокие результаты в уничтожении российских комплексов ПВО и других целей.

«Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО», — подчеркнул Малюк.

Отдельное внимание уделили действиям воинов Центрального специального подразделения «А» СБУ на Покровском направлении, где оккупанты получили приказ штурмовать позиции украинских войск любой ценой.

«Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО „А“ СБУ ликвидировали 3028 оккупантов — по каждому из них имеем соответствующую верификацию», — сообщил Малюк.

Напомним, ранее мы писали о том, Россия модернизировала подход к атакам и теперь дроны и ракеты работают в связке, чтобы истощить систему противовоздушной обороны Украины и сделать удары более разрушительными.