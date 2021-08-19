Зеленский: Пока Крым выглядит, как "авианосец РФ" с ежедневным увеличением вооружения

Зеленский: Пока Крым выглядит, как "авианосец РФ" с ежедневным увеличением вооружения

Президент отметил, что на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.

Инициатива Крымская платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности. В частности будут затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, опубликованном на сайте Офиса президента в четверг, 19 августа.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризированный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности — естественной, экологической, туристической, любой ", — отметил президент.

По словам главы государства, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне.

"Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было такого колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке : "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", — добавил он.

Напомним:

На саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.

Во время саммита Крымской платформы спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду . Из-за возможных досрочных парламентских выборов участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом.

спикер Сената Джордж Фьюри . Из-за возможных досрочных парламентских выборов участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом. Президент Польши Дуда также примет участие в саммите Крымской платформы.

в саммите Крымской платформы. А вот в программе канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 22 августа посетит Украину с официальным визитом, не предвидится участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

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