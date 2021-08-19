Зеленский: Пока Крым выглядит, как "авианосец РФ" с ежедневным увеличением вооружения

Президент отметил, что на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.
Инициатива Крымская платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности. В частности будут затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, опубликованном на сайте Офиса президента в четверг, 19 августа.
"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризированный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности — естественной, экологической, туристической, любой ", — отметил президент.
По словам главы государства, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне.
"Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было такого колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке : "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", — добавил он.
Напомним:
- На саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.
- Во время саммита Крымской платформы спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду. Из-за возможных досрочных парламентских выборов участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом.
- Президент Польши Дуда также примет участие в саммите Крымской платформы.
- А вот в программе канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 22 августа посетит Украину с официальным визитом, не предвидится участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.