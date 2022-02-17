Зеленский показал, как на катере Азовским морем направляется к зоне ООС (видео)

Зеленский показал, как на катере Азовским морем направляется к зоне ООС (видео)

Президент заверил, что украинские военные надежно оберегают государственные границы.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне активизации обстрелов в Донбассе сообщил, что 17 февраля отправился в район проведения ООС.

Об этом он написал в своем Instagram.

На своей странице президент рассказал, что находится с рабочей поездкой на востоке Украины, опубликовав соответствующие фотографии.

"Донецкая область, второй день. Вышли в акваторию Азовского моря. Наши военные надежно оберегают государственные границы и территорию Украины как на суше, так и в море", — написал президент в публикации.

Также Зеленский опубликовал историю с видео и написал: "Катерами направляемся в район проведения ООС". Вскоре появилась еще одна публикация, в которой президент сообщил, что изучает порядок боевого патрулирования и систему охраны государственной границы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля, в День единения, посетил Мариуполь в Донецкой области, где выступил перед украинскими военнослужащими и правоохранителями.

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