Зеленский показал свою комнату в ОП и гардероб с пиджаком, который ждет победы (видео)

Глава государства уже год живет в маленькой комнатушке в помещении Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский показал комнату в Офисе президента, где он живет уже год – с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в авторском проекте Дмитрия Комарова "Год" на 1+1.

Президент показал свою небольшую кровать в ОП, на которой спит с 24 февраля 2022 года. В небольшой комнатке расположены также туалетный столик с зеркалом и умывальником, кресло, кофейный столик, телевизор и гардеробная.

"У меня здесь есть маленький гардероб. Там одинаковая одежда. Вот, в чем я хожу", – сказал Зеленский, показав одежду в основном в цветах хаки.

Он также достал из гардероба свой пиджак, который последний раз одевал в первый день полномасштабного вторжения России.

"Это же символ. Это значит, что скоро закончится война, скоро мы победим. Так что будем использовать его", – отметил президент.

Комаров уточнил, ждет ли пиджак победы? На это Зеленский с широкой улыбкой ответил: "Да. Да будет, все будет".

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что после начала полномасштабной войны перешел исключительно на милитарную одежду, ведь быть в костюме во время войны было бы очень странно, неудобно и непонятно. В то же время, президент признался, что классический костюм наденет после победы в войне.

Большая пресс-конференция Зеленского: Украина победит Россию на поле боя

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.