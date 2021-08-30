Зеленский покажет Байдену список украинских узников Кремля — Денисова

На встрече Байдена и Зеленского будут обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ.

Президент Владимир Зеленский на встречу с главой Белого дома Джо Байденом возьмет списки пленных, которые покажет своему американскому коллеге.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Украина 24".

Также читайте Зеленский будет просить Байдена о помощи США в деоккупации Донбасса и Крыма

"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. Эти документы президент повезет в Америку", — говорит омбудсмен.

Денисова отметила, что на встрече Байдена и Зеленского обсуждать вопрос возврата и обмена украинских политзаключенных и пленных из России, ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Она призвала чаще вспоминать в СМИ и на международной арене имена незаконно заключенных украинцев, ведь это будет способствовать их освобождению.

Напомним, переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров США и Украины состоится 30 августа, впоследствии ее перенесли на 31 августа, а затем 1 сентября.

Стало известно, какие темы будут обсуждать Зеленский и Байден на встрече

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку