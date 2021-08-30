Зеленский покажет Байдену список украинских узников Кремля — Денисова

На встрече Байдена и Зеленского будут обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ.
Президент Владимир Зеленский на встречу с главой Белого дома Джо Байденом возьмет списки пленных, которые покажет своему американскому коллеге.
Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Украина 24".
"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. Эти документы президент повезет в Америку", — говорит омбудсмен.
Денисова отметила, что на встрече Байдена и Зеленского обсуждать вопрос возврата и обмена украинских политзаключенных и пленных из России, ОРДЛО и оккупированного Крыма.
Она призвала чаще вспоминать в СМИ и на международной арене имена незаконно заключенных украинцев, ведь это будет способствовать их освобождению.
Напомним, переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров США и Украины состоится 30 августа, впоследствии ее перенесли на 31 августа, а затем 1 сентября.