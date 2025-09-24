Зеленский получил еще одно предложение места для встречи с Путиным

Владимир Зеленский и Сирел Рамафоса / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой.

Об этом глава Украинского государства сообщил в соцсетях.

Он рассказал своему южноафриканскому коллеге, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам и проинформировал о ситуации на фронте.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий. Стороны согласились, что этот саммит должен пройти в третьей стране. Рамафоса в свою очередь заверил, что Южно-Африканская Республика готова принять такую встречу у себя.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл истинную причину, почему Путин предлагает переговоры в Москве.