Зеленский получил награду "Герб Таллинна" (фото)

Владимир Зеленский в знак особого уважения получил высокую награду от столицы Эстонии.

Президент Владимир Зеленский получил Герб Таллинна. Эту награду в Эстонии вручают в знак особого уважения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Решение о награждении Зеленского горсовета Таллинна приняла 5 мая.

Награду мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко.

Осиновский отметил, что это отличие демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и поддержку в героической борьбе с российской агрессией. По его словам, Украина и ее народ должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой путь.

"В Европе в ХХІ веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил медаль "Свободы Рейгана".

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