Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, нашел неожиданного союзника в Белом доме — не в лице самого президента США Дональда Трампа, который согласовал передачу Киеву ракетных систем Patriot, а в его жене Мелании.

Об этом пишет The Times.

Первая леди США, которая выросла в бывшей Югославии, напоминает мужу о человеческих потерях от российских обстрелов украинских городов. Во время недавнего разговора в Белом доме Трамп поделился:

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«Я прихожу домой и говорю первой леди: „Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным — ред.), у нас был замечательный разговор“. А она говорит: „Правда? По еще одному городу только что ударили“.

Это свидетельствует о том, что влияние Мелании на взгляды мужа может быть гораздо существеннее, чем кажется внешне. В последнее время она часто находится вне Вашингтона — в Мар-а-Лаго во Флориде или Trump Tower в Нью-Йорке, рядом с сыном Барроном, который в этом году стал студентом Нью-Йоркского университета.

По данным СМИ, в Белом доме Мелания провела менее двух недель с момента инаугурации Трампа.

Почему Мелания Трамп поддерживает Украину?

Четкая позиция первой леди США по войне в Украине частично объясняется ее происхождением. Рожденная в 1970 году за «железным занавесом», Мелания не скрывала симпатии к Рональду Рейгану — американскому президенту, который помог положить конец Холодной войне. Она часто разговаривает со своим сыном Барроном на словенском языке, и оба сохраняют свои паспорта ЕС.

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«Это [сочувствие к Украине] совсем не удивительно, ведь она выросла в бывшей Югославии — стране, которая не питала любви к России. У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, чтобы донести свое мнение», — отметила Мэри Джордан, автор биографии «Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп».

Джордан добавляет, что отец Мелании, Виктор Кнавс, которому сейчас 81 год, часто путешествует в Словению, где она выросла. Это позволяет первой леди США быть осведомленной о событиях в Европе.

"Ее родная страна — целиком на стороне Украины, и люди там шокированы тем, что США могут прекратить поставки оружия», — добавила автор книги.

В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Трамп охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как «хитрого» и «гениального». Но Мелания не осталась равнодушной к трагедии.

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«Убийство мирных людей — это разбивает сердце и ужасает», — заявила тогда супруга президента США.

В обращении к более 2 млн подписчиков Мелания призвала поддержать Красный Крест и отметила, что ее «мысли и молитвы с украинским народом».

Трамп прислушивается к Мелании

По данным CNN, перед возвращением к официальным обязанностям в Белом доме первая леди в течение двух месяцев готовилась к международным встречам, изучая внешнюю политику.

И хотя у президента США есть большая команда экспертов по безопасности и международным отношениям, самый весомый голос, похоже, принадлежит именно его жене.

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«Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам. Он особенно прислушивается к тем, кто ближе всех. Особенно, если их фамилия — Трамп«, — объяснила Джордан.

Напомним, 14 июля на брифинге в Белом доме Трамп признал, что его «хорошие разговоры» с Путиным ничего не значат, потому что после них глава Кремля дальше запускает ракеты по Украине. В этом контексте президент США и процитировал свой разговор с женой, который привело издание.

Президент США также предупредил российского диктатора — если в течение следующих 50 дней Москва не заключит мирное соглашение с Украиной, Вашингтон введет вторичные санкции против РФ, которые коснутся ее главных торговых партнеров.